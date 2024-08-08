Вынесен приговор гаишнику, за взятку отпустившему убийцу байкера в Москве

Сотрудника ГИБДД, который отпустил убийцу байкера в Москве за взятку, приговорили к 3,5 года колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Приговором Люблинского районного суда города Москвы Бовтунов Дмитрий Анатольевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ», — говорится в публикации.

Бывший гаишник будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Ранее мигрант пригрозил дубинкой россиянке за парковку и попал на видео.