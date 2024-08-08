Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, как переубедить инспектора ГИБДД

Автоэксперт Радько: переубедить гаишника можно, сразу предложив оформить протокол

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Существуют способы, которые могут помочь переубедить инспектора ГАИ выписывать штраф водителю. О них рассказал журнал «За рулем».

Во-первых, автомобилистам посоветовали всегда обращаться к инспектору на «вы» и никогда ему не «тыкать», в обратном случае гаишник может подумать, что к нему отнеслись неуважительно. Во-вторых, водители имеют право снять на камеру разговор с сотрудником ГАИ, однако обострять ситуацию не рекомендуется. Также инспектор, который действует в рамках закона, не будет бояться съемки. Кроме того, водитель имеет право попросить подождать инспектора, пока он не найдет статью ПДД в интернете. Если ситуация по итогу зашла в тупик, то автомобилист может позвонить в дежурную часть и вызвать ответственного.

Также хорошим способом доказать свою невиновность является фраза «Давайте оформлять протокол». Она может доказать инспектору, что водитель не боится оформить нарушение по всем правилам.

«Инспектор осознает, что если вы не откажетесь от медосвидетельствования, то ему придется ехать вместе с вами в больницу. Если по результатам экспертизы водитель окажется трезв, то несколько часов будет потрачено им впустую. Кроме того, существует ряд нарушений, за которые инспектор имеет право разве что пожурить и при этом не назначать наказания», — заявил адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

До этого стало известно, что в Москве на МКАД в результате аварии на проезжую часть высыпались арбузы.

На видео с камеры наблюдения видно, что большегруз с полуприцепом едет по второй от обочины полосе на невысокой скорости. Перед ним в этой же полосе стоит тяжелый автокран. Водитель фуры в последний момент заметил препятствие и попытался затормозить, но врезался в спецтехнику.

От удара кабина грузовика оказалась смятой, а кузов полуприцепа погнулся и из-под разорвавшегося тента на проезжую часть высыпались арбузы. Ими оказались завалены пять полос по обе стороны от аварийной фуры. Водители других машин были вынуждены снижать скорость и объезжать рассыпавшийся груз.

Ранее в МВД раскрыли подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами