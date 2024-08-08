Chery привезет в Россию свой самый большой автомобиль

Китайская компания Chery выведет на российский рынок кроссовер Tiggo 9. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Это самая большая модель в линейке Chery.

Дебют модели состоялся весной на автосалоне в Пекине. Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с., еще 224 силы выдает гибридная трансмиссия 3DHT с электромоторами и трехступенчатым редуктором. Заявленный расход топлива автомобиля — 5,2 литра бензина АИ-95 на 100 км пути. Разгон до 100 км/ч — 4,5 секунды. Запас хода кроссовера около 1400 км.

Кроссовер оснащен системой полного привода, клиренс равен 210 мм.

Автомобиль появится в России до конца 2024 года.

До этого китайский автобренд Neta опубликовал официальные изображения готовящегося к выходу электрического универсала S.

Длина автомобиля составит 4980 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1480 мм при колесной базе 2980 мм. Дорожный просвет автомобиля равен 133 мм.

В салоне установлены холодильник на 6,5 литра, 17,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, машина оснащена панорамной крышей с изоляцией от ультрафиолета на 99,9%.

Автомобиль получит 1,5-литровый 94-сильный бензиновый двигатель и электромотор мощностью 268 л.с. Также предусмотрены электрические версии.

Ранее россиянам назвали признаки выхода из строя автомобильного катализатора.