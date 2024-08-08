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В МВД раскрыли подробности ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодаре

В Краснодаре в ДТП с автобусом пострадали семь человек, в том числе — подросток

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В Краснодаре произошла авария с участием пассажирского автобуса и автобетоносмесителя. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ.

«40-летний мужчина, управляя пассажирским автобусом, двигался со стороны станицы Елизаветинской в сторону города Краснодара», — уточнили в пресс-службе.

За рулем большегруза был 39-летний мужчина. Водитель автобуса признался, что отвлекся на телефон и не заметил, как ехавший впереди грузовик замедлил ход.

В аварии пострадали семь человек, в числе которых ребенок 2008 года рождения. В пресс-службе УМВД подчеркнули, что все они доставлены в медицинские учреждения.

В конце июля в Краснодаре девушка перепутала педали и влетела на Audi в кафе. До этого ее машина перелетела через газон и снесла дорожный знак. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники заведения написали заявление в полицию для получения компенсации.

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