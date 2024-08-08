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Стало известно, зачем голый петербуржец кричал запрещенные лозунги

Baza: голый петербуржец кричал нацистские лозунги из-за обокравших его мошенников

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Житель Санкт-Петербурга, который бегал по улице Рубинштейна и выкрикивал нацистский лозунг, заявил, что его обманули мошенники. Об этом сообщает Baza.

«Родион Ж., вышедший на улицу голым в бумаге с украинским трезубцем, сам пришел в отдел полиции. Он рассказал сотрудникам, что пойти на перформанс в стиле «Крепкого орешка — 3» его убедили мошенники, которые украли у него кучу денег», — говорится в публикации.

По данным канала, в отделение к мужчине приехала жена. В тот момент на его лице по неизвестной причине была кровь.

До этого сообщалось, что голый мужчина бегал по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге и кричал нацистские лозунги. При этом на его теле была расклеена запрещенная символика. Очевидцы вызвали полицию.

Нарушителем оказался 36-летний менеджер автосервиса. Составлен протокол за демонстрацию нацистской символики.

Ранее в Москве Ford Mustang влетел в остановку с людьми.

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