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Мигрант пригрозил дубинкой россиянке за парковку и попал на видео

На видео попал мигрант, который дубинкой угрожал россиянке из-за парковки

В Саратове мигрант с дубинкой угрожал женщине, которая якобы припарковала автомобиль на «его» месте. Кадры произошедшего разместил Telegram-канал «Саратов.Жесть».

На опубликованных кадрах видно, что мигрант в темной одежде машет дубинкой в сторону россиянки и угрожает ей. Он несколько раз повторил, чтобы та скорее «убрала машину по-хорошему». В ответ женщина заявила, что вызовет полицию. После этого мужчина скрылся.

До этого сообщалось, что голый мужчина бегал по улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге и кричал нацистские лозунги. При этом на его теле была расклеена запрещенная символика. Очевидцы вызвали правоохранительные органы.

Нарушителем оказался 36-летний менеджер автосервиса. Был составлен протокол за демонстрацию нацистской символики. Мужчину доставили в отделение полиции, к нему приехала его супруга.

Стало известно, зачем голый петербуржец кричал запрещенные лозунги.

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