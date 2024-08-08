Mitsubishi возродит легендарный внедорожник Pajero

Японская компания Mitsubishi планирует возродить модель Pajero, производство которой было завершено в 2021 году. Об этом сообщает motor1.com.

Генеральный директор Mitsubishi Australia Шон Уэсткотт заявил, что работы над машиной уже начались. Она будет построена на платформе CMF-C/D, на которой также базируется Outlander нынешнего поколения.

Официальная презентация автомобиля состоится в конце 2026 года, а в дилерские центры первые внедорожники поступят в 2027 году.

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Длина автомобиля составит 4980 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1480 мм при колесной базе 2980 мм. Дорожный просвет автомобиля равен 133 мм.

В салоне установлены холодильник на 6,5 литра, 17,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, машина оснащена панорамной крышей с изоляцией от ультрафиолета на 99,9%.

Автомобиль получит 1,5-литровый 94-сильный бензиновый двигатель и электромотор мощностью 268 л.с. Также предусмотрены электрические версии.

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