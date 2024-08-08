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В Москве Ford Mustang влетел в остановку с людьми

На западе Москвы Ford Mustang протаранил остановку с людьми

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Телеграм-канал «Агентство Москва»

На западе Москвы черный Ford Mustang влетел в остановку. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Ford Mustang влетел в остановку на Соколово-Мещерской улице на западе столицы. Предварительно, люди не пострадали», — говорится в публикации.

При этом ущерб получили сам автомобиль и остановка. На опубликованной фотографии видно, что у нее разбито стекло. Автомобиль окружили очевидцы. Причины ДТП не уточняются.

До этого попала в ДТП блогерша Лерчек (Валерия Чекалина). Она рассказала, что пыталась объехать булыжник, но ее машина налетела на другой. Блогерша уточнила, что после нее в аналогичной ситуации оказался другой водитель. Машина мужчины наткнулась на камень и врезалась в чужой автомобиль. Как отметила Чекалина, она шокирована тем, что на дороге лежат такие объекты.

Ранее в Турции грузовик снес микроавтобус с россиянами.

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