Стало известно о тяжелых травмах сына знаменитого хоккеиста из России после падения

Сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачева попал в реанимацию после того, как перевернулся на квадроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все случилось 6 августа в подмосковном Дмитрове. Парень не справился с управлением и сделал кульбит на квадрике. Его госпитализировали и диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотряс, травму груди, перелом ребер, ушиб легких и других органов», — говорится в публикации.

Отмечается, что сын Мухачева также занимается хоккеем и играл за московских «Белых Медведей».

Отец пострадавшего уже прокомментировал его госпитализацию. По его словам, с юношей все хорошо.

До этого сообщалось, что блогерша Лерчек попала в ДТП. Она рассказала, что пыталась объехать булыжник, но ее машина налетела на другой. Блогерша уточнила, что после нее в аналогичной ситуации оказался другой водитель. Машина мужчины наткнулась на камень и врезалась в чужой автомобиль. Как отметила Чекалина, она шокирована тем, что на дороге лежат такие объекты.

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