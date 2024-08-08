Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о тяжелых травмах сына знаменитого хоккеиста из России после падения

Mash: сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Мухачева оказался в реанимации с ушибом легких

close
100%
ХК «Ак Барс»

Сын экс-хоккеиста «Ак Барса» Андрея Мухачева попал в реанимацию после того, как перевернулся на квадроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Все случилось 6 августа в подмосковном Дмитрове. Парень не справился с управлением и сделал кульбит на квадрике. Его госпитализировали и диагностировали закрытую черепно-мозговую, сотряс, травму груди, перелом ребер, ушиб легких и других органов», — говорится в публикации.

Отмечается, что сын Мухачева также занимается хоккеем и играл за московских «Белых Медведей».

Отец пострадавшего уже прокомментировал его госпитализацию. По его словам, с юношей все хорошо.

До этого сообщалось, что блогерша Лерчек попала в ДТП. Она рассказала, что пыталась объехать булыжник, но ее машина налетела на другой. Блогерша уточнила, что после нее в аналогичной ситуации оказался другой водитель. Машина мужчины наткнулась на камень и врезалась в чужой автомобиль. Как отметила Чекалина, она шокирована тем, что на дороге лежат такие объекты.

Ранее петербуржец бегал по улице и выкрикивал запрещенные лозунги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами