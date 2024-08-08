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В Турции грузовик снес микроавтобус с россиянами

В Турции грузовик снес и отбросил на обочину микроавтобус с туристами из РФ

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Shutterstock/Resul Muslu

На юге Турции в провинции Мугла грузовик врезался в микроавтобус с туристами из России и Казахстана и отбросил его на обочину. Об этом сообщает портал Muğla Gazetesi.

В результате ДТП пострадали 13 туристов. Авария произошла примерно в 7 часов утра в районе Милас. В результате столкновения с грузовиком автобус перевернулся. На место аварии выехали экстренные службы, полиция начала расследование.

До этого в Подмосковье опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами. ДТП произошло в городском округе Ступино в 6:15 на 95-м км автодороги М-4 «Дон». Водитель автомобиля Honda столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 15 пассажиров. Микроавтобус завалился на бок в движении, пятеро его пассажиров получили травмы.

Ранее появились кадры с места ДТП с блогершей Лерчек.

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