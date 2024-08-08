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На видео попала расстрелянная ВСУ Lada с мирными жителями вблизи Суджи

Появилось видео с расстрелянной ВСУ Lada, в которой ехали россияне рядом с Суджей

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли серебристую Lada, в которой ехали двое россиян вблизи Суджи. Кадры произошедшего разместил Telegram-канал «Суджа Родная».

«Последствия после поездки», — говорится в публикации.

На видео показаны результаты атаки ВСУ по машине. У автомобиля поврежден кузов и также пробито стекло.

До этого в сети оказалось видео с моментом обстрела этой же машины ВСУ. Судя по ролику, в авто ехали два человека. Вблизи Суджи водитель заметил мины, после по автомобилю стали стрелять. В машину попало три боеприпаса, они не задели людей. Впоследствии автомобилю удалось покинуть опасный район.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

Ранее на видео попал обстрел ВСУ автомобиля с россиянами в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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