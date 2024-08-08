Названа стоимость содержания кроссовера Jetour T2

За пять лет владения кроссовером Jetour T2 собственники машины потратят на обслуживание почти 3 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Jetour T2 за 1 км составляет 39,28 рублей. В месяц эта сумма составляет 49,1 тыс. рублей, а в год — 589,1 тыс. рублей, за пять лет — 2,95 млн рублей. Стоимость автомобиля Jetour T2 в исследуемой комплектации Expedition составляет 4 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. километров в год.

До этого в Китае запустили продажи кроссовера Jetour X70 Plus 2025 модельного года, который в России появится к ноябрю под названием Soueast S07. Ценник на обновленный автомобиль стартует от ¥111,9 тыс. (1,32 млн рублей по курсу). Для покупки доступны шесть комплектаций.

Внешность автомобиля несколько изменилась: решетка радиатора увеличилась, а оптика разместилась на двух ярусах. Так, основные блоки фар заняли место в бампере, а ходовые огни расположились чуть выше. Внутри авто уменьшилось количество физических кнопок, зато были увеличены мониторы.

Ранее сообщалось, что российские продажи кроссоверов Jetour X50 начнутся в сентябре.