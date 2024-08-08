На видео попал обстрел ВСУ автомобиля с россиянами в Курской области

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобиль с эвакуирующимися россиянами. Кадры опубликовал Telegram-канал «Суджа Родная».

«Обстановка на сегодня. Утро в родной Судже», — говорится в публикации.

Судя по видео, в автомобиле едут два человека. Вблизи Суджи водитель заметил мины, после по автомобилю стали стрелять. В машину попало три боеприпаса, они не задели людей, однако выбили окно. Впоследствии автомобилю удалось покинуть опасный район.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее на видео попали последствия атаки ВСУ на Курскую область.