Новый универсал Neta S показали на официальных фото

Китайский автобренд Neta опубликовал официальные изображения готовящегося к выходу электрического универсала S. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составит 4980 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1480 мм при колесной базе 2980 мм. Дорожный просвет автомобиля равен 133 мм. Задние сиденья можно сложить, образовав ровный пол. В этом случае объем багажника увеличится с 593 до 1295 л.

В салоне установлены холодильник на 6,5 литра, 17,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, машина оснащена панорамной крышей с изоляцией от ультрафиолета на 99,9%.

Автомобиль получит 1,5-литровый 94-сильный бензиновый двигатель и электромотор мощностью 268 л.с. Также предусмотрены электрические версии.

До этого китайская компания Haval опубликовала изображения кроссовера H9 нового поколения, который будет продаваться на зарубежных рынках, в том числе и в России.

Судя по официальным изображениям, очевидной разницы в дизайне между китайской версией автомобиля и моделью для других стран нет. Спереди по-прежнему можно увидеть решетку радиатора, украшенную толстыми горизонтальными хромированными полосами со встроенным в нее логотипом бренда Haval. Не изменилась форма и квадратных фар с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с.

Ранее сообщалось, что в России представили высокий фургон Lada Largus с пневмоподвеской.