На юго-западе Москвы затопило дороги после сильнейшего ливня

На юго-западе Москвы затопило дороги после сильного ливня. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На юго-западе Москвы затопило улицу после дождя. Из-за осадков под воду ушла улица адмирала Лазарева в Южном Бутово. Автомобили передвигаются по затопленной проезжей части», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобили пытаются форсировать залитую дорогу. При этом уровень воды у легковых машин доходит до капота.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что дождевые паводки в пяти регионах России могут вызвать подтопления жилых и нежилых зданий в ближайшие дни.

Вильфанд также указал на ухудшение ситуации на юге страны, в частности, в Сочи и на федеральной территории Сириус, где наблюдаются сильные дожди и вода в горных реках может выйти из берегов.

Кроме того, в Бурятии и Забайкалье ожидаются подтопления из-за переувлажнения почвы в результате обильных осадков. На реке Онон ситуация наиболее критическая.

Ранее россиянам рассказали об опасности мокрой дороги.