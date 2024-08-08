Ассоциация дилеров Lada обратилась в правительство с просьбой повысить утильсбор на авто

Международная Ассоциация Дилеров (МАД), которая, помимо бренда Lada, включает дилеров концерна Chery, направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой увеличить утилизационный сбор на автомобили в России. Обращение есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В письме МАД отмечает, что «всецело поддерживает» инициативу об индексации утильсбора. Дилеры напомнили, что за последние годы в Россию хлынул поток импортных машин без долгосрочной гарантии и качественного сервиса. По мнению членов Ассоциации, зарубежные компании заинтересованы лишь в том, чтобы быстро продать свои автомобили, в результате нарушая права россиян, оставляя их машины без надлежащего обслуживания.

«Индексация утилизационного сбора будет способствовать формированию цивилизованного автомобильного рынка в Российской Федерации и более эффективной защите прав дилеров и автовладельцев. С рынка будут «вымыты» неплатежеспособные организации-«однодневки», специализирующиеся на ввозе иномарок без инвестиций», — говорится в письме.

Также МАД считает, что рост утильсбора простимулирует инвестиции в отечественное производство автомобилей, и жители РФ смогут получить больше машин как российских, так и иностранных брендов.

В Ассоциации призвали правительство не допустить ситуацию 2022 года, когда отечественные автопроизводители и дилеры взяли на себя гарантийное обслуживание автомобилей ушедших с рынка РФ брендов.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что Россия может отказаться от «утилизационного занавеса» для иномарок из Китая.