Названы недостатки микровэна Honda N-WGN

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах микровэна Honda N‑WGN (2013-2019). Особенность автомобиля — двигатель невозможно починить.

«Двигатель: трехцилиндровый S07A объемом 0,66 л — атмосферный (58 л. с.) или турбо (64 л. с.). В большинстве своем моторы спокойно выдерживают 200 тысяч км. Предел, судя по всему, в районе 250 тысяч км. Мотор «одноразовый», капремонту не подлежит. И чинить его толком не умеют — сразу предлагают замену ­контрактным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у автомобиля жесткая подвеска. Неэффективно работают кондиционер и печка. В стандартной комплектации нет запасного колеса.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

Ранее россиянам назвали четыре надежных кроссовера российского вторичного рынка.