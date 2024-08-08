Россиянам рассказали, почему нельзя мыть автомобиль из ведра

Некоторые автовладельцы моют машину из ведра, однако это приводит к порче лакокрасочного покрытия. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственника кузовных автосервисов Fit Service Ярослава Кукарина.

«Когда автомобиль моется из ведра, он моется чаще всего губкой, иногда тряпкой, что еще хуже. По сути, губка скребет по грязи, которая состоит в основном из песка. А песок обладает абразивными свойствами. Все эти мелкие частицы растираются, иногда даже с усилием, по лакокрасочному покрытию и царапают его», — говорится в сообщении.

По его словам, впоследствии такие следы можно убрать только полировкой. Лучше всего пользоваться двухфазной бесконтактной мойкой, когда сначала автомобиль обрабатывается пеной, а затем смывается вся грязь.

До этого Кукарин заявил, что цены на услуги по покраске автомобилей за год выросли на четверть. По его словам, это связано как с подорожанием материалов, так и с ростом цены нормо-часа.

На цены оказывает серьезное влияние и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников. Отсюда рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, пояснил эксперт.

Он также добавил, что в настоящий момент на российском рынке не наблюдается дефицита лакокрасочных материалов. Вместо ушедших западных и японских брендов появились китайские и турецкие компании с необходимым ассортиментом. Некоторые фирмы ввозят материалы для покраски автомобилей по схеме параллельного импорта.

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