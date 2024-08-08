Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Подмосковье

На трассе М-4 »Дон» в Подмосковье опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Подмосковья.

ДТП произошло в городском округе Ступино в 6:15 на 95-м км автодороги М-4 «Дон. Водитель автомобиля Honda столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором находились 15 пассажиров. Микроавтобус завалился на бок в движении, пятеро его пассажиров получили травмы.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — сообщили в ведомстве.

До этого в Волгоградской области 11 человек госпитализировали после ДТП с автобусом. Позднее число пострадавших выросло до 20 человек. Среди получивших травмы шестеро детей, но их всех отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье на трассе М-4 произошло ДТП с двумя грузовиками.