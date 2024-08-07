Путин рассказал, что думает о Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хорошая машинка, ну очень комфортная, управляема хорошо», — заявил глава государства во время совещания с членами правительства РФ.

В среду, 7 августа, президент принял участие в совещании с кабмином.

До этого, 16 июля, Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева». На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной Lada Aura. При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

Тогда Владимир Путин назвал Lada Aura хорошей машиной.

Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин выбрал седан Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери, чтобы показать возможности «АвтоВАЗа».

Ранее Песков рассказал, на чем Путин передвигается по своей подмосковной резиденции.