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Новый кроссовер Haval показали на официальных фото

Haval показал, как будет выглядеть новый кроссовер H9 для рынка России

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Haval

Китайская компания Haval опубликовала изображения кроссовера H9 нового поколения, который будет продаваться на зарубежных рынках, в том числе и в России. Об этом сообщает carnewschina.com.

Судя по официальным изображениям, очевидной разницы в дизайне между китайской версией автомобиля и моделью для других стран нет. Спереди по-прежнему можно увидеть решетку радиатора, украшенную толстыми горизонтальными хромированными полосами со встроенным в нее логотипом бренда Haval. Не изменилась форма и квадратных фар с круглыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Модель отличают широкие колесные арки, высокая линия капота, большие боковые зеркала, крупные бамперы, рейлинги на крыше и бокс для хранения вещей на задней двери.

Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 224 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 190 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с десятиступенчатой. Привод исключительно полный.

Ранее сообщалось, что в России представили высокий фургон Lada Largus с пневмоподвеской.

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