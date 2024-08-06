Дагестанца, просившего клиенток такси показать грудь, накажут за неповиновение полиции

В Москве арестовали таксиста Хаджимурада Абдахова, домогавшегося до пассажирок, за неповиновение полиции. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Абдахов отказался выполнять законные требования сотрудника полиции — проследовать в ОМВД для разбирательств по ранее совершенному правонарушению. Сотрудники полиции принудительно доставили Абдахова в отдел», — говорится в публикации.

В результате таксиста арестовали на 10 суток.

До этого стало известно, что водителя такси задержали сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка по статье Уголовного кодекса РФ о покушении на насильственные действия сексуального характера. Ролики, снятые Абдаховым, привлекли внимание правоохранителей после того, как были опубликованы в группах с националистическим уклоном. На этих видео таксист просил пассажирок показать грудь.

Ранее сестра таксиста, домогавшегося пассажирок, осудила поведение брата.