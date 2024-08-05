Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра таксиста из Дагестана, домогавшегося пассажирок в Москве, осудила поведение брата

Сестра назвала позором поведение таксиста из Дагестана, домогавшегося пассажирок

close
100%
«Осторожно, Москва»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Сестра водителя такси Хаджимурада Абдахова, который домогался пассажирок и снимал это на видео, осудила поведение брата. Об этом сообщает Regnum.

«Это просто шок! Мне даже стыдно такое родителям показывать, они пожилые люди. Я скинула эти видео старшему брату, он с Мурадом разберется. Я не понимаю, как ему вообще в голову такое пришло? Кто как одевается — вообще не его дело, это абсолютно его не касается», — рассказала изданию Патимат, старшая сестра мужчины.

По ее словам, поведение Хаджимурада Абдахова является позором для семьи и заявила, что шокирована произошедшим.

До этого стало известно, что водителя такси задержали сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка по статье Уголовного кодекса РФ о покушении на насильственные действия сексуального характера. Видеоролики, снятые Абдаховым, привлекли внимание правоохранителей после того, как были опубликованы в группах с националистическим уклоном.

Ранее в Санкт-Петербурге заключили под стражу мужчину, который метнул скейтборд в лобовое стекло автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами