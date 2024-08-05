Россиянам рассказали, какой японский автомобиль можно купить вместо кроссовера из КНР

В России по цене китайского автомобиля можно купить машину, ввезенную по схеме параллельного импорта, например, кроссовер Suzuki Baleno. Об этом заявил автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

По его словам, рассматриваемый автомобиль — машина третьего поколения, которое появилось в 2022 году. Цена авто 2024 года составляет 2,5 млн рублей. В Россию поступают кроссоверы с мотором 1.5-литра и четырехступенчатым гидроавтоматом.

В машине установлена система распределенного впрыска, поэтому в двигатель можно заливать бензин АИ-92. Хотя из-за него слишком быстро образуется нагар и растет расход масла. Цепь ГРМ особой стойкостью не отличается, но 150 тыс. километров выдерживает.

Автомат Aisin TW-40LE проверенный – задумчивый, зато очень простой и надежный, ходит более 300 тыс. километров, отметил Зиновьев.

До этого Зиновьев рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера Volvo XC60 первого поколения.

По его словам, сначала надо определиться с мотором. Самый массовый мотор — пятицилиндровый дизель 2.4 (181 или 215 л. с.). По ресурсу он хорош, по объему хлопот — не очень. Загрязняются впускной трубопровод, форсунки, клапан EGR и сажевый фильтр. Все это проявляется на пробеге 100-150 тыс. километров.

Есть и машины с бензиновыми двигателями. У агрегатов высокий расход масла. Ресурс составляет порядка 250 тыс. километров. Автоматическая коробка передач рассчитана на ресурс 350 тыс. километров. Для того, чтобы она не перегревалась, устанавливают дополнительный радиатор.

Ранее сообщалось, что Geely начала продажи кроссовера Galaxy E5 с внешностью тигра.