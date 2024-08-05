В России продажи новых автомобилей выросли на 58%

В России продажи новых автомобилей в январе — июле 2024 года выросли на 58% по сравнению с таким же периодом 2023 года и превысили 1 млн единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«В январе — июле 2024 года рынок новых транспортных средств составил 1 003 103 штук, (+58% относительно аналогичного периода 2023 года — 636 839 штук). При этом рынок новых автомобилей, произведенных в Российской Федерации, составил 442 818 штук (+34% относительно аналогичного периода 2023 года — 330 780 штук)», — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что в Москве за первую половину 2024 года объем продаж легковых машин с пробегом увеличился на 34%.

За шесть месяцев количество продаж в столице выросло до 243,3 тыс. штук, а по стране снизилось до 2,75 млн штук (-0,2%). При этом на Москву пришлось 8,9% всех сделок, а вместе с областью — около 15%. Также в топ-5 по сделкам вошли Краснодарский край (5,3%), Санкт-Петербург (3,59%) и Ростовская область (3,15%).

Также самым распространенным китайским автомобилем в России является кроссовер Haval Jolion. На середину нынешнего года таковых насчитывалось 116,2 тыс. единиц, или 6,2% от общего количества «китайцев» в стране.

Вторым по распространенности оказался кроссовер Geely Coolray (82,1 тыс. машин, доля 4,4%). На третьем месте Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 67,3 тыс. машин и долей в 3,6% от общего числа китайских машин. За ним следуют Chery Tiggo, Omoda C5, Haval F7, а также Chery Tiggo 7 Pro и 4 Pro.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на новые легковые машины за полгода.