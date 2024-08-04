На Сахалине ограничили движение по трассе из-за схода грязевых масс

Движение всех видов транспорта ограничили на участке автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск из-за схода грязевых масс. Об этом сообщает минтранс Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«Управление Сахалинавтодор» в целях обеспечения безопасности дорожного движения приняло решение о введении ограничения движения для всех видов транспортных средств (за исключением аварийных и экстренных служб) на участке с 5 по 22 км», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС в связи с обильными осадками. Об этом сообщил мэр муниципального образования «Невельский ГО» Алексей Шабельник. Он рассказал, что есть многочисленные сели и оползни, подтопления жилых домов.

Также в МЧС Российской Федерации по Сахалину заявили, что подъем уровня воды на 50-100 см ожидается в реках на юге Сахалинской области.

Ранее в Башкирии эвакуировали 96 человек из-за наводнения.