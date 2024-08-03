Стало известно, откуда москвич взял пойманного полицией тигренка

Москвич, в машине которого полиция обнаружила тигренка, рассказал, что нашел животное на улице несколько дней назад. Об этом сообщает официальный представитель МВД в своем Telegram-канале.

«В салоне иномарки полицейские обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске. Разрешительных документов у мужчины не было, его доставили в отдел полиции для разбирательства», — также отмечается в публикации.

Животное передали сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

До этого сообщалось, что в Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного. В надзорные органы обратились неравнодушные жители одной из многоэтажек в Раменках, они сообщили, что сосед держит дома крохотного тигренка. Мужчину заметили с детенышем тигра в продуктовом магазине.

Специалистам межрайонной и природоохранной прокуратуры потребовалось время, чтобы установить личность москвича, когда он в очередной раз перевозил тигренка, его удалось задержать.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.