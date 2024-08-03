Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, откуда москвич взял пойманного полицией тигренка

Москвич, который перевозил в авто тигренка, нашел животное на улице

Москвич, в машине которого полиция обнаружила тигренка, рассказал, что нашел животное на улице несколько дней назад. Об этом сообщает официальный представитель МВД в своем Telegram-канале.

«В салоне иномарки полицейские обнаружили на заднем пассажирском сиденье тигренка в специальной переноске. Разрешительных документов у мужчины не было, его доставили в отдел полиции для разбирательства», — также отмечается в публикации.

Животное передали сотрудникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

До этого сообщалось, что в Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного. В надзорные органы обратились неравнодушные жители одной из многоэтажек в Раменках, они сообщили, что сосед держит дома крохотного тигренка. Мужчину заметили с детенышем тигра в продуктовом магазине.

Специалистам межрайонной и природоохранной прокуратуры потребовалось время, чтобы установить личность москвича, когда он в очередной раз перевозил тигренка, его удалось задержать.

Ранее появилось видео, как пес-самокатчик мчится по Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами