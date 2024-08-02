В России представили «ободранный» седан Omoda S5 GT

Седан Omoda S5 GT получил в России новую базовую комплектацию Tech, благодаря которой стартовая стоимость машины уменьшилась на 410 тыс. рублей. Об этом сообщает auto.ru.

Отмечается, что исполнение Tech предусматривает оснащение седана полуторалитровым мотором мощностью 147 л.с. в сочетании с вариатором.

У Omoda S5 GT Tech 2024 нет вентиляции передних кресел, электрорегулировок переднего пассажирского сиденья, потолочных светильников для пассажиров второго ряда и климат-контроля. При этом сохранены, к примеру, отделка салона экокожей и медиасистема с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями.

До этого стало известно, что руководство китайского автобренда SWM перенесло российскую премьеру кроссовера G03F. Модель планировалось вывести на российский рынок в конце лета, однако дебют перенесли на осень текущего года.

В Китае SWM G03F называется Big Tiger. Длина автомобиля составляет 4605 мм, салон рассчитан на пятерых или семерых пассажиров, включая водителя. На домашнем рынке базовая версия представлена с атмосферным мотором объемом 1.5 л и мощностью 110 л.с. Коробка передач — механическая пятиступенчатая.

Ранее сообщалось, что в Россию привезли кроссовер Chery Tiggo 8L, который еще не продается в Китае.