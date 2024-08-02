Стало известно, каким автомобилем владел сенатор Савельев

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, по состоянию на 2020 год, владел автомобилем ВАЗ-2105 «Жигули». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства документы.

Отмечается, что другие автомобили, в частности люксовый внедорожник Range Rover, были записаны на жену сенатора. Седан ВАЗ-2105 выпускался с 1980 по 2010 год.

До этого РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что генеральный прокурор России Игорь Краснов обратился в СФ с представлением о лишении неприкосновенности Савельева. В Генпрокуратуре сообщили, что его подозревают в причастности к расправе над человеком.

Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали Савельева, когда он выходил с заседания Совета Федерации.

Позже появилось сообщение, что в отношении сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева возбуждено уголовное дело.

Савельев является сенатором от Тульской области с 2016 года.

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