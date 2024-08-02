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АвтоВАЗ обвинил китайские автобренды в конкуренции с Lada

АвтоВАЗ призвал повысить утилизационный сбор для собственной защиты

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Алексей Даничев/РИА Новости

В июле продажи Lada в годовом выражении выросли на 28,1% (до 37 тыс. шт.) , но все равно оказались меньше ожидаемого. Об этом рассказали в пресс-службе «АвтоВАЗа».

«План продаж «АвтоВАЗа» на июль 2024 года составлял 40,2 тыс. автомобилей Lada и был выполнен на 94% <...> Компания отмечает падение продаж наиболее оснащенных версий флагманской Lada Vesta, на локализацию и восстановление опций комфорта и безопасности в которых было инвестировано около 5 млрд рублей», — уточнили в компании.

Ухудшение реализации »АвтоВАЗ» связывает со снижением доступности автокредитов и экспансией китайских брендов, которые «продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением».

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов призвал защитить российский рынок от зарубежных производителей путем повышения утильсбора.

«Стимулирование иностранных инвестиций в нашу автомобильную, компонентную или любую другую отрасль путем повышения защитных барьеров против прямого и скрытого импорта сегодня, завтра делает российскую промышленность более сильной и технологически суверенной», — заявил он.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что «АвтоВАЗ» может повысить цены на свои автомобили уже с середины августа, не дожидаясь анонсированного роста утилизационного сбора. Лоббирование «АвтоВАЗом» повышения утильсбора расчищает для него рыночный сегмент автомобилей в районе 2 млн рублей и позволит самому заводу увеличивать цены дальше, говорят эксперты.

Повышения этого обязательного для автокомпаний платежа «АвтоВАЗ» последовательно добивается с 2023 года. В 2024 году глава предприятия Максим Соколов неоднократно говорил о необходимости продолжить индексацию утильсбора.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что за цену Lada Vesta покупают американцы, японцы и немцы.

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