Дилеры УАЗа начали продавать «Буханку» за 2 млн рублей

Дилеры УАЗа подняли цены на модель «Буханка» до 2 млн рублей. На это обратил внимание Telegram-канал No Limits.

«Кстати, кто обратил внимание на цену «Буханки»? Она составляет 2 млн рублей, что по текущему курсу Центробанка равняется $23 тыс.», — говорится в публикации.

Кроме того, оказалось, что дилеры предлагают приобрести модели УАЗа без заводских опций — за них придется доплатить 45 тыс. рублей. Также еще нужно будет отдать 50 тыс. рублей за доставку машины до дилерского центра. Несмотря на то, что автомобили уже стоят в дилерском центре.

До этого «Газета.Ru» рассказывала, что все меньше россиян могут позволить себе приобрести новый автомобиль. При этом даже цена продукции отечественного «АвтоВАЗа» стала сопоставима с приобретением недвижимости. Иностранцы по цене топовых машин Lada могут себе позволить модели Toyota, Skoda, Renault, Suzuki, Exeed и даже Jeep.

Ранее в России резко подешевели автомобили Peugeot и Citroen.