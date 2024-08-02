«АвтоВАЗ» признал проблемы с поставками комплектующих

«АвтоВАЗ» заявил о сложностях с поставками комплектующих из Китая, возникших на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах, сообщает «Интерфакс».

«Есть задержка сроков платежей. Не по всем позициям, но бывает такое. Сотрудничество есть, общаемся. Трудности возникают, каким-то образом решаем. Китай, в отличие от Казахстана и Узбекистана, как-то более прагматичен», — заявил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами власти АО «АвтоВАЗ» Александр Виноградов.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о нехватке простейших комплектующих, из-за отсутствия которых завод вынужден накапливать неукомплектованные автомобили на территории и в дальнейшем оснащать их недостающими компонентами.

Речь, в частности, идет о пластиковых крышках для кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС», элементах отделки салона, включая облицовку магнитолы, которая крепится на клипсах, перечислил руководитель предприятия. Вместе с тем Соколов категорически опроверг информацию о поставках некомплектных автомобилей клиентам.

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