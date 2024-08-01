Появилось видео с автомобилем, который отбросило на дом при наводнении в Бурятии

При наводнении в Бурятии автомобиль волной отбросило на дом. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» и публикует видеозапись последствий инцидента.

По его данным, инцидент произошел в селе Десятниково. В результате дом оказался полностью разрушенным. На улице, прилегающей к месту происшествия, введено реверсивное движение транспорта. На кадрах видно, что два легковых автомобиля оказались прижаты к большегрузной фуре. Перед ними образовалась большая груда обломков, в том числе шкаф и доски.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в своем Telegram-канале, что выехал в Тарбагатайский район, на который обрушилась стихия.

«Выехал в Тарбагатайский район. Резкий подъём воды за счет стока дождевых вод с прилегающих холмов. Размыло дороги.

На месте разберемся», — написал Цыденов.

Начаты работы по восстановлению федеральной автодороги, уточнил он.

Ранее на видео попал момент ДТП на МКАД с фурой, груженной арбузами.