В России заметили кроссовер Chery, которого нет в Китае

Подписчик портала «Китайские автомобили» Александр сфотографировал на парковке в Москве кроссовер Chery Tiggo 8L, которого нет на рынке Китая.

«Модель до сих пор не вышла на китайский рынок. Между тем на левом заднем крыле данного экземпляра есть дополнительный лючок. Судя по номерным знакам, автомобиль зарегистрирован ФГУП «НАМИ». По всей вероятности, новинка проходит в России испытания», — говорится в сообщении.

Новое поколение модели было представлено в июне 2024 года. Габариты и колесная база у кроссовера с приставкой L больше, чем у Tiggo 8 Pro Max. Длина составляет 4795 мм (+75 мм), ширина – 1930 мм (+70 мм), а высота – на 1725 мм (+20 мм). Размер колесной базы составил 2770 мм (+60 мм). В Китае будут доступны версии с пяти и семиместным салоном.

Автомобиль получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 254 л.с. и классическую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Привод передний или полный. Максимальная скорость с такой связкой составит 200 км/ч.

Ранее россиянам рассказали о минусах кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max.