Грузовик засыпал арбузами проезжую часть на МКАД и попал на видео

На видео попал момент аварии большегрузной фуры на МКАД, в ходе которой на проезжую часть высыпались арбузы. Ролик опубликовал Telegram-канал «Спецдорпроект».

На видео с камеры наблюдения видно, что большегруз с полуприцепом едет по второй от обочины полосе на невысокой скорости. Перед ним в этой же полосе стоит тяжелый автокран. Водитель фуры в последний момент заметил препятствие и попытался затормозить, но врезался в спецтехнику.

От удара кабина грузовика оказалась смятой, а кузов полуприцепа погнулся и из-под разорвавшегося тента на проезжую часть высыпались арбузы. Ими оказались завалены пять полос по обе стороны от аварийной фуры. Водители других машин были вынуждены снижать скорость и объезжать рассыпавшийся груз.

О состоянии водителя не сообщается. При этом удалось избежать вторичных ДТП, уточняет «Спецдорпроект».

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