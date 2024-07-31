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В Москве посадили в тюрьму безбилетную мигрантку, избившую контролера

Суд на два месяца заключил под стражу гражданку Узбекистана, напавшую на контролера

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Суды общей юрисдикции города Москвы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «‎Суды общей юрисдикции города Москвы»

В столичном суде назначили наказание гражданке Узбекистана, которая избила женщину-контролера. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции в Москве.

«Постановлением Перовского районного суда города Москвы Кодировой Зохиде Турдалиевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 29 сентября 2024 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что нападавшую признали виновной по ч.1 ст. 318 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

До этого сообщалось, что в российской столице гражданка Узбекистана напала на женщину-контролера, не желая оплачивать проезд в автобусе. Инцидент произошел 6 июня 2024 года. Девушка, находясь в салоне автобуса, была остановлена сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» для проверки оплаты проезда. Однако фигурантка во избежание привлечения к административной ответственности напала на контролера.

Ранее у девушки украли машину, пока она купалась в озере в Подмосковье.

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