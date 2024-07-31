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В Москве мигрантка накинулась на контролера, не желая оплачивать проезд

В Москве безбилетная гражданка Узбекистана избила женщину-контролера

В российской столице гражданка Узбекистана напала на женщину-контролера, не желая оплачивать проезд в автобусе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москва.

«6 июня 2024 года девушка, находясь в салоне автобуса, была остановлена сотрудницей ГКУ «Организатор перевозок» для проверки оплаты проезда. Однако фигурантка во избежание привлечения к административной ответственности и беспрепятственного выхода из автобуса применила насилие в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

До этого безбилетница отхлестала по щеке контролера в Москве и попала под уголовное дело. По версии следствия, 21 мая женщина, находясь в салоне автобуса, была остановлена для проверки оплаты проезда. Однако безбилетница применила насилие в отношении контролера. Инцидент попал на камеру.

Кроме того, 10 июля в Москве пассажир автобуса напал на женщину-контролера, которая собиралась выписать ему штраф за безбилетный проезд. Позже мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что водитель «КамАЗа» после крушения поезда под Волгоградом остается без сознания.

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