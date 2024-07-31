УАЗ «Буханка» побила мировой рекорд, вместив 48 пассажиров

УАЗ «Буханка» побила мировой рекорд, вместив в салоне 48 человек. Сделать это удалось на межрегиональном фестивале ретротехники «Ретроспектива-2024», пишет портал Quto.ru.

Так, в 2024 году в «Буханке» смогли поместиться на 16 человек больше, чем на фестивале в прошлом году. Отмечается, что после посадки пассажиров двери авто закрыли, а автомобиль начал движение.

Портал напомнил, что еще в 2010 году удалось зафиксировать мировой рекорд вместимости внедорожника УАЗ-469. Тогда в машину влезли 31 человек. Однако в качестве пассажиров выступали студенты циркового училища.

До этого сообщалось, что Ульяновский завод на время остановил производство автомобилей. Корпоративный отпуск на заводе продлится с 29 июля по 4 августа, в этот период машины УАЗ выпускаться не будут. На заводе не прогнозируют дефицита машин в связи с этим обстоятельством.

В первом полугодии УАЗ выпустил более 19,2 тыс. автомобилей и продал на российском рынке 16,6 тыс. автомобилей. Продажи увеличились на 23%. Среди них почти 6,7 тыс. автомобилей семейства СГР («буханка» и бортовой грузовик), 4,9 тыс. внедорожников «Патриот», 2,5 тыс. машин семейства «Профи».

Ранее в Италии запустили продажи редкой УАЗ «Буханки».