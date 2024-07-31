Появилось видео, как суперливень в Казани затопил улицы

В Казани суперливень затопил улицы. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.

На опубликованных кадрах видно, что вода сильно затопила дороги. При этом дождь продолжает лить уже второй день. На других видео показано, что машины в Казани вынуждены «плыть» по большим лужам. Из-за непогоды в городе изменилось движение общественного транспорта.

30 июля МЧС Татарстана объявило в республике штормовое предупреждение. Ведомство предупредило о грозах, шквалистых усилениях ветра до 15-20 м/с, локально до 24 м/с, сильных дождях и ливнях и граде. По данным МЧС, непогода ожидалась с 22.00 (совпадает с мск), однако началась она раньше.

Так, днем 30 июля в столице региона Казани прошла сильная гроза с градом. Как сообщило издание «Подъем», вода, смешанная с ледяной крошкой, затопила некоторые улицы города, а размер града достигал полсантиметра.

Ранее последствия суперливня в Москве и области попали на видео.