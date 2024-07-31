Уникальный итальянский спорткар Ferrari F40 пустят с молотка

С аукциона Iconic Auctioneers продадут уникальный спорткар Ferrari F40 с мотором V12. Об этом сообщает auto.ru. Это единственный в мире экземпляр, оснащенный таким силовым агрегатом вместо штатного V8.

Отмечается, что вместо родного двигателя V8 2.9 с двойным наддувом в моторный отсек установили атмосферник V12 5.5 от более современного Ferrari 550. При этом выигрыш в мощности оказался мизерным: 485 л.с. против стоковых 478. В паре с мотором работает механическая коробка передач Newland.

В прежние годы суперкар выступал в нескольких гонках и поднимался на финише до второго места. Собственник автомобиля планирует выручить за него $700 тыс.

До этого стало известно, что седан Ford Focus I поколения, забытый на стоянке дилера на 20 лет, был продан на аукционе за $7,9 тыс. (724 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

С 2002 по 2022 год седан простоял на парковке дилера, поскольку фирма-продавец прекратила работу. Машину нашли и выставили на аукцион. Пробег составляет 216 км. Автомобиль в удовлетворительном состоянии. На капоте большие вмятины из-за града, на передней панели есть потертости, а водительское сиденье прожгли сигаретой.

Перед продажей проведено большое техобслуживание: заменен ремень газораспределительного механизма, аккумулятор, сальник коленвала, топливный насос и фильтр, залито новое масло, охлаждающая жидкость, а также установлены новые покрышки.

Ранее сообщалось, что эксклюзивный Lamborghini султана Брунея продадут на торгах.