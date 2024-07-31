Россиянам назвали пять лучших альтернатив китайским авто

На российском авторынке все еще можно найти достойные альтернативы китайским автомобилям. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

В первую очередь эксперт посоветовал обратить внимание на Kia Sportage пятого поколения, который отличается высоким уровнем комфорта и надежностью. По словам Антюфьева, клиренс в 210 мм обеспечивает уверенное вождение на разных типах дорог. Стартовый ценник — от 3 млн рублей.

Также достойным вариантом будет Toyota RAV4 пятого поколения, который собран на платформе TNGA, улучшившей динамические характеристики авто. Среди других достоинств модели: просторный салон и вместительный багажник объемом 580 литров. Приобрести в РФ его можно за 3,5 млн рублей.

Еще одним вариантом является Mitsubishi Outlander четвертого поколения, получивший просторный салон и улучшенную шумоизоляцию. В модели устанавливают «атмосферник» на 2,5 литра мощностью 184 л.с., который обеспечивает высокую динамику. Ценник на авто начинается от 4 млн рублей.

В список достойных альтернатив попал Volkswagen Polo четвертого поколения в кузове лифтбек, который предлагает высокий уровень комфорта, качественную подвеску и невысокий расход топлива. Стоимость модели начинается от 1,5 млн рублей. Также в топе оказался Hyundai Solaris II после рестайлинга: он получил обновленный дизайн и расширенный список опций. Стоимость авто варьируется от 1 до 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET. Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения.

Ранее в России появился еще один китайский седан.