Водитель «Газели» чуть не сгорел из-за вспыхнувшего генератора и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель голыми руками достал горящий генератор из «Газели». Кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Чтобы спасти авто мужчина залез в грузовик и голыми руками вытащил его на проезжую часть. В итоге сама машина почти не пострадала — обгорела только часть кузова площадью 0,5 кв.м», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина за несколько секунд смог вытащить пылающий генератор. На место прибыли пожарные. Информации о пострадавших нет.

До этого в Москве из-за зарядки загорелся автомобиль из Поднебесной Omoda. Отмечается, что в специальном разъеме в машине находился китайский провод Type-C. Он внезапно загорелся, после чего огонь перекинулся на панель салона. В результате стекло водительской двери оплавилось и потрескалось. По данным Telegram-канала, владелец авто справился с возгоранием при помощи огнетушителя и не пострадал. Мужчина рассказал, что его Omoda был всего год. Машину отправили в сервис для выяснения причин возгорания.

Ранее на видео попал горящий под Талдомом завод по производству моторных масел.