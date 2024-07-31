В России появился еще один китайский седан

Китайский автобренд Geely официально представил в России флагманский бизнес-седан Preface, сообщает пресс-служба компании.

Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 200 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Длина этой машины составляет 4785 мм, ширина – 1869 мм, а высота – 1469 мм. Расстояние между осями равно 2800 мм. По габаритам Preface попадает в популярный у таксомоторных компаний бизнес-класс.

Автомобиль будет доступен в комплектациях Luxury и Flagship. В стандартную версию входят 6 подушек безопасности, подогрев сидений и рулевого колеса, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары.

В топовой версии предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, вентиляция передних сидений, электрорегулировка кресла переднего пассажира в 4 направлениях, аудиосистема с 12 динамиками.

Цены на Geely Preface будут объявлены позже.

До этого сообщалось, что премиальный автобренд Exlantix объявил о расширении линейки моделей, которые будут представлены в России. У дилеров вскоре станет доступен для заказа кроссовер ET. Модель Exlantix ET — полноразмерный кроссовер. Длина автомобиля составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Под блоками фар на автомобиле установлены светодиодные панели, на которые водитель может выводить различные изображения.

Ранее россиянам рассказали о минусах китайских автомобилей.