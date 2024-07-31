Прокуратура обвинила водителя упавшего в Мойку автобуса в неверной оценке ситуации

В Санкт-Петербурге утвердили обвинение по делу об упавшем в Мойку автобусе. Об этом прокуратура города сообщила в своем Telegram-канале.

«Прoкуратура Санкт-Петербурга утвeрдилa обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ», — заявили в прокуратуре.

Дело направят в Октябрьский районный суд.

Трагедия с пассажирским автобусом случилась в Петербурге 10 мая. Автобус с пассажирами пробил ограждение реки Мойки на Поцелуевом мосту и упал в воду. Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но выжил из них только один.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски.

Позже стало известно, что генеральный директор ООО «Такси» (компании-перевозчика утонувшего в реке Мойка автобуса) был на должности лишь номинально. По факту никаких управленческих функций он не выполнял.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса Рахматшоха Курбонова. Позже выяснилось, что тормозная система автобуса в момент аварии находилась в рабочем состоянии.

Ранее в Москве автобус врезался в дерево.