Под Тулой перевернулся микроавтобус с пассажирами

Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находились шесть человек, столкнулся с КамАЗом в Новомосковске Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры

В надзорном ведомстве уточнили, что одного пассажиров с многочисленными переломами доставили в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Автобус ехал по маршруту «Новомосковск — Новоугольный — Донской». Авария произошла в районе ТЦ «Пассаж», на пересечении улиц Березовая и Комсомольская.

По данным прокуратуры, во вторник, 30 июля, около 13:00 водитель большегруза не предоставил преимущество пассажирскому автотранспорту. В момент столкновения «Газель» опрокинулась на бок.

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