Мошенник притворился главой Ferrari и попытался похитить деньги компании

Мошенник пытался выдать себя за главу бренда Ferrari Бенедетто Винью, используя искусственный интеллект, и похитить деньги компании. Об этом сообщает motor1.com.

С помощью технологии DeepFake Voice мошенник имитировал голос Бенедетто Виньи с его характерным южно-итальянским акцентом. Он позвонил финансисту компании и заявил, что необходимо перевести крупную сумму на названный счет.

Сотрудник Ferrari не поверил, что ему звонит глава фирмы и попросил дополнительно подтвердить личность. Он задал вопрос, ответ на который мог знать только настоящий Виньи, — как называлась книга, который тот ему рекомендовал на днях. Мошенник не смог ответить и бросил трубку.

До этого стало известно, что в Москве 73-летний мужчина лишился накоплений и автомобиля Mitsubishi Outlander после разговора с телефонными мошенниками.

Злоумышленники под видом следователя и сотрудника банка выманили у пенсионера 9 млн рублей, часть из которых он взял в кредит, а затем убедили его продать автомобиль. Сбережения и деньги, полученные в кредит, потерпевший отдал курьеру, а средства от продажи машины положил на счет в банке.

Общая сумма ущерба превысила 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее под Саратовом мошенник выманил деньги у риелтора, пообещав продать Porsche.