Раскрыты детали о новом кроссовере Jetour, который привезут в Россию

В Китае запустили продажи кроссовера Jetour X70 Plus 2025 модельного года, который в России появится к ноябрю под названием Soueast S07. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Ценник на обновленный кроссовер стартуют от ¥111,9 тыс. (1,32 млн рублей по курсу). Для покупки доступны шесть комплектаций.

Внешность автомобиля несколько изменилась: решетка радиатора увеличилась, а оптика разместилась на двух ярусах. Так, основные блоки фар заняли место в бампере, а ходовые огни расположились чуть выше. Внутри авто уменьшилось количество физических кнопок, зато были увеличены мониторы.

В Китае Jetour X70 Plus продают с 5- или 7-местным салоном. Габариты машины равняются 4749х1900х1720 мм, а колесная база — 2745 мм. Новинка получила 1,5-литровый бензиновый двигатель на 156 л.с. (с шестиступенчатым «роботом») или 184 л.с. (с семиступенчатым «роботом»).

До этого сообщалось, что в России в конце осени поступит в продажу новая модификация кроссовера Jetour T2. Новую версию автомобиля оснастят 8-ступенчатым «автоматом» с гидротрансформатором Chery, которым известен по Exeed TXL и Chery Arrizo 8. Пока в РФ к покупке доступна только версия Jetour T2 с 7-ступенчатым «роботом».

Также в сентябре в России ожидается дебют компактного кроссовера X50 с 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Затем на рынке появится кроссовер X70, а также полноприводные модификации Jetour X90 Plus и Dashing.

Ранее владелец Jetour X70 Plus пожаловался на проблемы с автомобилем.