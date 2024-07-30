Россиянам рассказали, какие авто можно купить вместо китайских машин

В России по цене китайского автомобиля можно купить машину, ввезенную по схеме параллельного импорта, сообщает журнал «За рулем». Среди популярных — Suzuki Baleno, Chevrolet Onyx, Hyundai Santa Fe и Samsung QM6.

Suzuki Baleno — небольшой хетчбэк третьего поколения, который выпускается с 2022 года. Стоимость автомобиля 2025 года составляет от 2,5 млн рублей. Прошлогодние, но тоже новые, без пробега, — дешевле.

Альтернативой может стать седан Chevrolet Onix, который выпускается в Узбекистане. По размерам он немного больше Lada Vesta. Такую машину можно купить за 1,7-2,2 млн рублей.

Кроссовер Hyundai Santa Fe нового, пятого по счету поколения официально продается в Корее и Казахстане. В Россию завозятся экземпляры из обеих стран. Выглядит автомобиль очень брутально. Цены начинаются от 5,7 млн рублей.

Автомобиль Samsung QM6 известен также под другим названием — Renault Koleos. В июне 2024 года было представлено третье поколение модели. В основе конструкции кроссовера лежит китайский Geely Monjaro. Цены в России — от 3 млн рублей.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера Volvo XC60 первого поколения.

По его словам, сначала надо определиться с мотором. Самый массовый мотор — пятицилиндровый дизель 2.4 (181 или 215 л. с.). По ресурсу он хорош, по объему хлопот — не очень. Загрязняются впускной трубопровод, форсунки, клапан EGR и сажевый фильтр. Все это проявляется на пробеге 100-150 тыс. километров.

Есть и машины с бензиновыми двигателями. У агрегатов высокий расход масла. Ресурс составляет порядка 250 тыс. километров. Автоматическая коробка передач рассчитана на ресурс 350 тыс. километров. Для того, чтобы она не перегревалась, устанавливают дополнительный радиатор.

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