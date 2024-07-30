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Россиянам назвали автозапчасти, которые чаще всего подделывают

«РГ»: чаще всего подделывают моторные масла, фильтры и свечи зажигания

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Телеграм-канал «МВД МЕДИА»

В России чаще всего продают контрафактные моторные масла, фильтры и свечи зажигания. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов сети мультибрендовых сервисных станций Caready.

«В РФ чаще всего можно столкнуться с контрафактом моторных масел в канистрах. Также проще имитировать оригинальные и аналоговые запчасти для технического обслуживания, такие как фильтры, свечи зажигания, электронные компоненты к наиболее популярным маркам в нашей стране», — рассказали в Caready.

Кроме того, фальсификат можно встретить среди деталей тормозной системы и подвески.

У контрафактных деталей низкий эксплуатационный ресурс и высокая доля брака в партиях товара. В некоторых случаях поддельные детали невозможно установить на машину из-за разницы в размерах с оригинальной запчастью.

До этого глава компании PolandShop Владимир Чубрик заявил, что проблема подделок особенно актуальна для автомобильных запчастей, так как они часто являются объектом фальсификации из-за высокой стоимости и спроса.

Общие пути решения проблемы подделок, по мнению Чубрика, включают ужесточение законодательства в области защиты прав потребителей, усиление контроля за производством и продажей товаров, а также повышение уровня информированности потребителей о возможных рисках, связанных с покупкой поддельных товаров.

Ранее россиянам рассказали, как отличить поддельные тормозные колодки.

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