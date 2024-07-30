Стало известно, когда «АвтоВАЗ» поднимет цены на свои автомобили

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 14 августа повысит цены на некоторые свои автомобили. Об этом сообщает auto.ru.

В частности, седаны и лифтбеки Lada Granta подорожают на 15,5–16,5 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Четырехдверка в комплектации Classic'24 будет стоить от 926,5 тыс. рублей.

Сразу на 46,5 тыс. рублей — до 1,19 млн рублей — подорожает универсал Granta Cross Quest.

Niva Travel подорожает с 1,27 млн рублей до 1,3 млн рублей.

До этого президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что российские дилеры Lada не занимаются завышением цен на автомобили. В автосалонах могут предлагать дополнительные опции, но по желанию клиента можно приобрести машину и без них.

Также стало известно, что «АвтоВАЗ» столкнулся с проблемами в ходе производства предсерийных прототипов Lada Iskra.

Так, у машин выявлены различные проблемы с электрикой. Они проявляются странным образом: у одних автомобилей работает зажигание, но не работают фары и подсветка приборов, у других не работает зажигание, но работают фары и подсветка приборов.

Для решения проблемы «АвтоВАЗ» привлек иностранных экспертов из недружественной страны.

Также стало известно, что темпы отработки покраски кузовов Iskra снизили до минимума. В неделю красят два кузова.

Ранее сообщалось, что гендиректор Belgee раскритиковал «АвтоВАЗ» за подход к локализации.